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Я понял, что уже точно вернусь домой. Только не знал: «двухсотым» или «трёхсотым»

Я понял, что уже точно вернусь домой. Только не знал: «двухсотым» или «трёхсотым»

«Врачи говорили: жить осталось лет пять. Подумал, что на СВО хоть какую-то пользу принесу». Боец с позывным Саломон отвлёк на себя миномёт, спасая сослуживцев в ДНР.

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