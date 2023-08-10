Что не так с нашими пенсиями: ответ министра труда из серии нарочно не придумаешь

Галина Тимченко

Согласна с Ангелом! Пусть попробуют поживут ,на то ,что придумали для других! Это ,что за унизительно пенсии на которые невозможно прожить, а на эти копейки слово ПРОЖИТЬ! Даже невозможно применить ! И слово Существовать тоже слишком мягкое! Что делать на такие копейки ? По мусоркам рыться! При таких Комунальных платежах! Ценах на лекарства! На продукты! Не поня но одно это ,что пенсионерам кто то одолжение, что то делает с Своего Барского плеча это платит! А вообще ,что Забыли что ли ,что как правило человек всю жизнь платил налоги и в пенсионный тоже! А это у меня например 54 года! И что у меня 9000 руб это все ,что я накопилась за свой непрерывный стаж?Слово Совесть интересно Знакома?