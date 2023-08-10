А вопрос по этому поводу был задан министру труда Антону Котякову совсем недавно и вполне обоснованно.
Что не так с нашими пенсиями: ответ министра труда из серии нарочно не придумаешь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
и наконец-то прекратить выплаты среднеазиатским пенсионерам-специалистам. Бюджет фонда сразу пополнится на немалые суммы, которые сейчас идут "налево".
Ответить
7 час.
Галина Тимченко
Согласна с Ангелом! Пусть попробуют поживут ,на то ,что придумали для других! Это ,что за унизительно пенсии на которые невозможно прожить, а на эти копейки слово ПРОЖИТЬ! Даже невозможно применить ! И слово Существовать тоже слишком мягкое! Что делать на такие копейки ? По мусоркам рыться! При таких Комунальных платежах! Ценах на лекарства! На продукты! Не поня но одно это ,что пенсионерам кто то одолжение, что то делает с Своего Барского плеча это платит! А вообще ,что Забыли что ли ,что как правило человек всю жизнь платил налоги и в пенсионный тоже! А это у меня например 54 года! И что у меня 9000 руб это все ,что я накопилась за свой непрерывный стаж?Слово Совесть интересно Знакома?
Ответить
6 час.
ЕС
Елена Смирнова
Какая Совесть? Вы о чём? Министр... несёт " белиберду" , МУТЬ настоящая... Типовой пенсионер...? Это ЧТО? Это КТО? Дурдом... с пустыми ОБЕЩАЛКАМИ! О медицине забыли... Взносы платили И на старости лет получили... платную медицину! Совесть?!НЕТ у Голиковых с сожителями никакой Совести, есть только дворцы и яхты!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии