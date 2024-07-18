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Бывший замминистра обороныТимур Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший замминистра обороныТимур Иванов отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в получении взятки экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием.Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

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