Бывший замминистра обороныТимур Иванов отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в получении взятки экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием.Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.