В Туле суд вынес приговор водителю автобуса

Напомним, что инцидент случился 20 августа 2025 года на остановке Первомайская. Изначально очевидцы думали, что её сбил автолайн, но оказалось водитель маршрутки начал движение с открытой пассажирской дверью и 24-летняя девушка выпала из салона прямо на проезжую часть.