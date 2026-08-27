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Тульские новости

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В Туле суд вынес приговор водителю автобуса

В Туле суд вынес приговор водителю автобуса

Напомним, что инцидент случился 20 августа 2025 года на остановке Первомайская. Изначально очевидцы думали, что её сбил автолайн, но оказалось водитель маршрутки начал движение с открытой пассажирской дверью и 24-летняя девушка выпала из салона прямо на проезжую часть.

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