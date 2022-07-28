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Тренер «Сочи» Гаранин: «Мы не должны выступить хуже, чем в прошлом сезоне. Как по качеству игры, так и по результату»

Старший тренер «Сочи» высказался о боеспособности клуба. — Насколько тяжело психологически было браться за работу после такого успеха предшественника [Федотова], как второе место? Вашу работу ведь будут оценивать, опираясь на этот результат, кто-то может докопаться, если будет хуже.

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