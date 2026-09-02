Азиатские фондовые рынки завершили день снижением

Индексы азиатских бирж снизились на фоне торговой сессии: японский Nikkei 225 упал на 2,7%, гонконгский Hang Seng — на 0,5%, австралийский ASX 200 и индийский Nifty 50 — на 1%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев перечисл...
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым