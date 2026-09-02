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Азиатские фондовые рынки завершили день снижением

Азиатские фондовые рынки завершили день снижением

Индексы азиатских бирж снизились на фоне торговой сессии: японский Nikkei 225 упал на 2,7%, гонконгский Hang Seng — на 0,5%, австралийский ASX 200 и индийский Nifty 50 — на 1%.

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