В Астраханской области суд ожидает семейную пару, допустившую смерть ребенка от переохлаждения

Родителям инкриминируют бездействие. В марте 2024 года в селе Восточное Икрянинского района родители пятимесячного ребенка, находясь вместе с ним в неотапливаемом жилом помещении, не предприняли никаких мер к сохранению жизни малыша.
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