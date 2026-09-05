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Второй пик активности клещей в России

Второй пик активности клещей в России

Не обманывайтесь ласковой осенней погодой — активность клещей в сентябре и октябре может быть не ниже, чем в начале лета!Не обманывайтесь ласковой осенней погодой — активность клещей в сентябре и октябре может быть не ниже, чем в начале лета! Осень в этом году выдалась обманчиво ласковой.

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