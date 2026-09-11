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Мировое обозрение

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Становление советских ВДВ: первые боевые эпизоды

Становление советских ВДВ: первые боевые эпизоды

К концу 1930-х годов угроза большой войны на востоке и западе перестала быть абстракцией. Военный блок фашистских государств во главе с Германией, куда входила и милитаристская Япония, открыто готовился к переделу мира.

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