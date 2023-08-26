Бранов и Артёмов проинспектировали работу рязанских строителей в Херсонской области

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, и. о. обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов вместе с министром стройкомплекса региона Дмитрием Василевским вернулись из Херсонской области и Мариуполя, где были в командировке.
Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, и. о. обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов вместе с министром стройкомплекса региона Дмитрием Василевским вернулись из Херсонской области и Мариуполя, где были в командировке.
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