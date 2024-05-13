Выбор садовой мебели бывает непростым Мы выбираем не просто столы и стулья, а предметы, которые должны служить долго и отвечать нашим вкусам

1. Определите потребности семьи — будьте реалистами Мы часто мечтаем разместить на террасе или в саду красивую уличную мебель, как на картинках в журналах: длинный стол с праздничной сервировкой, стулья, кресла, диваны, журнальные и обеденные столы.