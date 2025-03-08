Спать ложиться до 23:00, правильно питаться и пить воду: 5 советов для здоровья от врача Алексенцевой Ольга БезродняяДоктор Алексенцева уверена, что самодисциплина в повседневных делах оказывает существенное влияние на физическое и ментальное благополучие.