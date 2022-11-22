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Лекомцев с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц – самый высокооплачиваемый хоккеист в ВХЛ

800 тысяч рублей в месяц зарабатывает самый высокооплачиваемый хоккеист в ВХЛ. Такой оклад прописан в контракте 37-летнего защитника «Югры» Ивана Лекомцева.

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