Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Людям нужна истерия»: Сакс рассказал, как Запад нагнетает русофобию

«Людям нужна истерия»: Сакс рассказал, как Запад нагнетает русофобию

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что в западных странах царит антироссийская истерия, и назвал ее полной чушью.

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