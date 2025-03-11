«Людям нужна истерия»: Сакс рассказал, как Запад нагнетает русофобию

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что в западных странах царит антироссийская истерия, и назвал ее полной чушью.
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