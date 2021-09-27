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Барбару Брыльску гадалка предупредила о гибели дочери, если назвать её Барбарой, но актриса не послушалась

Барбару Брыльску гадалка предупредила о гибели дочери, если назвать её Барбарой, но актриса не послушалась

Барбара Брыльска с дочерью Барбарой Космаль. Фото: games-of-thrones.ru Лидия ГубинаНи деньги, ни всесоюзная слава актрисы Барбары Брыльской не сумели уберечь ее от тяжелого личного горя – в начале 1990-тых в жизни женщины случилась такая трагедия, что навсегда подкосила её силы и жажду к жизни.

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