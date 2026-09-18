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Татар-информ

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Тимур Какохо: наблюдатели ОП работают по чек-листам «золотого стандарта»

Тимур Какохо: наблюдатели ОП работают по чек-листам «золотого стандарта»

Наблюдатели Общественной палаты Татарстана перед началом работы получают чек-листы, которые называют «золотым стандартом» наблюдателя.

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