Чемпион Игр Васильев: CAS показал свое истинное лицо, им безразличны законы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) понесет суровое наказание после решения отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
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