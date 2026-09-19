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Регионы России

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Медведев призвал отвечать на «адские санкции» США языком военного сдерживания

Медведев призвал отвечать на «адские санкции» США языком военного сдерживания

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с заявлением о необходимости ответить на ужесточающие санкции США в отношении России языком военного сдерживания.

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