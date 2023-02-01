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Путин освободил Аверьянова от должности первого заместителя Совбеза

Путин освободил Аверьянова от должности первого заместителя Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова, сообщается в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

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