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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети обсуждают предполагаемые фотографии материнской платы Nintendo Switch 2 — на...

В сети обсуждают предполагаемые фотографии материнской платы Nintendo Switch 2 — на...

В сети обсуждают предполагаемые фотографии материнской платы Nintendo Switch 2 — насколько мощной будет новая консоль?Отметим, что бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик еще в 2023 году говорил, что Switch 2 будет “схожа по мощности” c PlayStation 4 и Xbox One.

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