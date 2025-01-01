В сети обсуждают предполагаемые фотографии материнской платы Nintendo Switch 2 — на...

В сети обсуждают предполагаемые фотографии материнской платы Nintendo Switch 2 — насколько мощной будет новая консоль?Отметим, что бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик еще в 2023 году говорил, что Switch 2 будет “схожа по мощности” c PlayStation 4 и Xbox One.