Девелопер Жалнин: изменение льготной ипотеки сократит покупки нового жилья на 40%

В 2027 году доля ипотечных сделок на первичном рынке опустится ниже 45–50%. Если новое ограничение льготных программ произойдет раньше, чем ставки по рыночным кредитам снизятся хотя бы до 12–14%, рынок новостроек может потерять еще порядка 10–15% покупателей, спрогнозировал для "Газеты.