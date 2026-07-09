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Газета.ру

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Девелопер Жалнин: изменение льготной ипотеки сократит покупки нового жилья на 40%

Девелопер Жалнин: изменение льготной ипотеки сократит покупки нового жилья на 40%

В 2027 году доля ипотечных сделок на первичном рынке опустится ниже 45–50%. Если новое ограничение льготных программ произойдет раньше, чем ставки по рыночным кредитам снизятся хотя бы до 12–14%, рынок новостроек может потерять еще порядка 10–15% покупателей, спрогнозировал для "Газеты.

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