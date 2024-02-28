Евгений Федоров: «Серия «Ак Барс» – «Автомобилист» может затянуться до 7 матчей. Соперники равны»

«Мне кажется, обе команды достойны друг друга и эта серия может затянуться до семи матчей. «Ак Барс» и «Автомобилист» хорошо играют при своих болельщиках и здесь, думаю, на первый план выйдет игра вратарей и действия спецбригад.
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