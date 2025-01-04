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«Питтсбург» Малкина проиграл «Флориде», несмотря на спасение на последней минуте

«Питтсбург» Малкина проиграл «Флориде», несмотря на спасение на последней минуте

В США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» в гостях проиграл «Флориде» со счетом 2:3 (по буллитам).

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