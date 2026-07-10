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Царьград

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Нижегородская область развернула демографический тренд

Нижегородская область развернула демографический тренд

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе впервые с 1990 года превысил среднероссийский уровень: в области он поднялся до 1,357 при среднем показателе по России 1,352 и уровне Приволжского федерального округа 1,295.

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