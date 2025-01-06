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Туляк Юрий Афонин заявил, что трехкратный рост тарифов на свет станет катастрофой для РФ

Туляк Юрий Афонин заявил, что трехкратный рост тарифов на свет станет катастрофой для РФ

Трехкратное повышение стоимости электроэнергии станет катастрофой для российской экономики. Такое заявление сделал депутат Госдумы, уроженец Тульской области Юрий Афонин в своем Telegram-канале, комментируя слова замминистра энергетики Евгения Грабчака о том, что эра дешевого электричества в РФ закончилась.

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