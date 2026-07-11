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«Мне показалось несправедливым отношение судей к Гуменнику». Теннисист Бублик о том, почему поддержал фигуриста на Олимпиаде

Казахстанский теннисист  Александр Бублик  рассказал, что поддержал российского фигуриста  Петра Гуменника  после его выступления на Олимпиаде-2026 в Милане.

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