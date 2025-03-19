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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о рекорде Дзюбы по голам за Россию: «Маленький результат. Если б сказали 1031, а тут просто 31...»

– Поздравите Дзюбу с рекордом? – Каким? Я даже не знал. – Теперь у Дзюбы 31 гол за сборную, он обошел Кержакова.

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