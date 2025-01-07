Nvidia обновила список компактных видеокарт SFF-Ready — из всех RTX 5090 туда попала то...

Nvidia обновила список компактных видеокарт SFF-Ready — из всех RTX 5090 туда попала только эталонная Founders EditionКомпания Nvidia обновила список видеокарт, соответствующих концепции SFF-Ready — мощные видеокарты для компактных ПК.
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