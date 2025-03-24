Мэр Смоленска Александр Новиков озвучил сроки устранения недочётов в уже благоустроенных скверах и парках

Глава Смоленска: «В случае неисполнений, конечно, можем решить вопрос и в судебном порядке» До конца апреля в Смоленске будут устранены недочёты на благоустроенных ранее территориях, об этом заявил глава Смоленска Александр Новиков в прямом эфире ЦУР Смоленской области.