Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Карпин о мотивации: «Сборная России выкладывается – это мое мнение. Германия не мотивирована без отбора на Евро, но они знают, к чему готовятся. Наши – нет»

Карпин о мотивации: «Сборная России выкладывается – это мое мнение. Германия не мотивирована без отбора на Евро, но они знают, к чему готовятся. Наши – нет»

– Выигрывать надо? Да. Игроки хотят? Да. Могут или нет – другой вопрос.  – Вы чувствуете, что игроки приезжают максимально мотивированными? – Германия сейчас не отбирается на Евро (на правах хозяйки турнира – Sports.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх