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Царьград

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Пушилин назвал местность в окрестностях Славянска благоприятной для ВС России

Пушилин назвал местность в окрестностях Славянска благоприятной для ВС России

Вместе с тем глава Донецкой Народной Республики уверен, что освободить город будет непросто.Рельеф местности вокруг Славянска создаёт благоприятные условия для более эффективного применения российскими силами беспилотников, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

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