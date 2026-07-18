Пушилин назвал местность в окрестностях Славянска благоприятной для ВС России

Вместе с тем глава Донецкой Народной Республики уверен, что освободить город будет непросто.Рельеф местности вокруг Славянска создаёт благоприятные условия для более эффективного применения российскими силами беспилотников, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
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