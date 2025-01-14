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Царьград

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Эксперт Минфина: Как добиться повышения зарплаты через список заслуг

Эксперт Минфина: Как добиться повышения зарплаты через список заслуг

Кирилл Полещук из НИФИ Минфина России предлагает эффективные стратегии для успешного увеличения зарплаты: сосредоточьтесь на достижениях и новых навыках.

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