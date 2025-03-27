Дмитрий Нагиев в сериале «Актёрище» играет самого себя?

Один из самых ожидаемых сериалов года с Дмитрием Нагиевым выйдет в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля. В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера комедии о крепкой мужской вражде «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях.