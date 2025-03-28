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Татар-информ

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Первая сенсация, нервы СКА, самоубийство «Трактора» и «Магнитки». Обзор плей-офф КХЛ

Первая сенсация, нервы СКА, самоубийство «Трактора» и «Магнитки». Обзор плей-офф КХЛ

В Кубке Гагарина - 2025 прошли лишь первые игры серий стартового раунда плей-офф. И уже грянула мощная сенсация в Челябинске, странные решения тренера чемпионов в Магнитогорске, крупнейший «сухой» разгром в Уфе и салют страстей на ВТБ-Арене между «Динамо» и СКА.

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