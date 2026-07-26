Ученые СПбГЭТУ создали умный шлем для незрячих прохожих

Ученые из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разработали уникальный шлем для людей с нарушениями зрения. Новая технология позволяет безопасно ориентироваться в городе, учитывая динамику движения окружающих объектов, бордюры и стены, улучшая навигацию в реальном времени.
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