Ученые СПбГЭТУ создали умный шлем для незрячих прохожих

Ученые из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разработали уникальный шлем для людей с нарушениями зрения. Новая технология позволяет безопасно ориентироваться в городе, учитывая динамику движения окружающих объектов, бордюры и стены, улучшая навигацию в реальном времени.