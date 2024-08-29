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Четыре сценария для ключевой ставки в 2025 году

Четыре сценария для ключевой ставки в 2025 году

Банк России готовится к важным решениям в пятницу, 13 сентября ЦБ РФ обнародовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы в котором содержится основные сценарии развития российской экономики.

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