Россиян вербуют для вывода денег в чатах: новая угроза для дома и школы Ирэн ОрлонскаяВ последнее время мошенники активно вербуют россиян в групповых чатах для своих целей, используя переписку в школьных группах, садовых товариществах и соседских подъездах.