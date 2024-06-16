Россиян вербуют для вывода денег в чатах: новая угроза для дома и школы Ирэн ОрлонскаяВ последнее время мошенники активно вербуют россиян в групповых чатах для своих целей, используя переписку в школьных группах, садовых товариществах и соседских подъездах.
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