Дима Билан на «Новой Битве экстрасенсов» узнал тайну Юрия Айзеншписа

Дима Билан – известная звезда эстрады в России и успешный артист. В настоящее время его карьеру развивает Яна Рудковская, но в начале своего пути на сцене его делами занимался уже ушедший из жизни Юрий Айзеншпис.
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