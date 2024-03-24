Дима Билан на «Новой Битве экстрасенсов» узнал тайну Юрия Айзеншписа

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Дима Билан – известная звезда эстрады в России и успешный артист. В настоящее время его карьеру развивает Яна Рудковская, но в начале своего пути на сцене его делами занимался уже ушедший из жизни Юрий Айзеншпис.

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