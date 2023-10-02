Смолянам напомнили , что делать при встрече с медведем в лесу

Важно: нужно громко себя вести, не ходить по тропам дикого хищника, не приближаться к добыче Департамент лесного хозяйства Смоленской области подготовил для смолян-грибников правила поведения в лесу при встрече с медведем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии