Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Вот давайте без этих манипуляций. Допустим я, христианка, накосячила и вообще веду себя неподобающе, допустим меня пр...Почему на Западе ...
  • Кошмар
    Те люди, кто был в Крокусе 9 марта на концерте Шамана, говорят, что видели там в это время этих террористов. То есть ...Почему на Западе ...
  • Татьяна Пушкарь
    Да Пусть на рудниках работают и баланду хлебают а наши их там еще и добьютПрямо из суда дом...

"На дорогах стоит гробовая тишина": Финляндия наконец поняла чем чреваты игры с Россией, но уже слишком поздно.

"На дорогах стоит гробовая тишина": Финляндия наконец поняла чем чреваты игры с Россией, но уже слишком поздно.

Интересная жизнь с Vera Star Никогда такого не было и вот опять. До Хельсинки наконец дошло, что такие меры, как закрытие границ и высокий забор, несут кучу проблем прежде всего самой Финляндии, в то время как для России они абсолютно безболезненны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
Главное не препятствовать их счастливой жизни - халява закончилась!
Ответить
3 час.
Алексей Сафронов
Всем известно что дауны, каковыми оказались чухонцы, самые счастливые люди...
Ответить
1 час.
МП
Михаил Пантюхин
А какой &quot;прогресс &quot; хотела профуфляндия от пиндостана в звании пропиндосовской проститутки кроме отсоса гнилого члены пиндостана! Бидон удовлетворён! Все проститутки гейропы обьеденяйтесь и становитесь в очередь для отсоса у &quot;деда&quot; Бидона! Он вас хочет!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх