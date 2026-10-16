Валентина Иванова отметила день рождения, получив от Тимати эффектный подарок. Возлюбленный преподнес ей внедорожник Mercedes-AMG G 63 в насыщенном винно-бордовом цвете.
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