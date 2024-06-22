«Военные картины» вспыхнули в Новосибирске в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

В Новосибирске в День памяти и скорби проходят различные мероприятия. Так, в ночь с 21 на 22 июня состоялись акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти», а вечером на телебашне в Ленинском районе будет включена архитектурно-художественная подсветка.