«Военные картины» вспыхнули в Новосибирске в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

В Новосибирске в День памяти и скорби проходят различные мероприятия. Так, в ночь с 21 на 22 июня состоялись акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти», а вечером на телебашне в Ленинском районе будет включена архитектурно-художественная подсветка.
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