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Царьград

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МИД России обвиняет Армению в шантаже вместо диалога

МИД России обвиняет Армению в шантаже вместо диалога

МИД России заявляет о попытках Армении усиливать ставки вместо диалога. Зампред российского правительства Алексей Оверчук сообщает о снижении товарооборота между двумя странами в 2026 году на две трети по сравнению с 2025 годом.

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