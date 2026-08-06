МИД России обвиняет Армению в шантаже вместо диалога

МИД России заявляет о попытках Армении усиливать ставки вместо диалога. Зампред российского правительства Алексей Оверчук сообщает о снижении товарооборота между двумя странами в 2026 году на две трети по сравнению с 2025 годом.
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