Днем 20 октября в работе Mail.ru случился сбой, следует из данных портала detector404.ru. Количество жалоб за последний час достигло 1,2 тысяч, за последние сутки — 1,6 тысячи.
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