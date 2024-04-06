Минутка образов

Не могу не отметить, ув. друзья, что в идее "спрятать гексоген в иконах" сосредоточена как океан в капле воды вся природа не только т.
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Игорь Петров
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Не могу не отметить, ув. друзья, что в идее "спрятать гексоген в иконах" сосредоточена как океан в капле воды вся природа не только т.
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