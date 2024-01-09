В Краснодаре увеличат количество мест на платных парковках

На данный момент парковки города могут принять примерно 9,5 тыс. автомобилей.Накануне мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о том, что в краевой столице проводят работы по усовершенствованию платных парковок.
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