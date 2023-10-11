Рогозин потребовал проверить Фридмана на финансирование ВСУ

Руководитель военно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил в Следственный комитет РФ (СК РФ) обращение о проверке российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана на финансирование ВСУ.
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