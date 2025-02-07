Вице-президент Венесуэлы обвинил USAID в финансировании оппозиции

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на съезде правящей Единой социалистической партии страны заявила 6 февраля, что финансовые средства Агентства США по международному развитию (USAID) применялись ультраправой оппозицией с целью свержения правительства Венесуэлы.
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