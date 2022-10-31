Чистая прибыль «Иркутскэнерго» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года снизилась на 23,3%Чистая прибыль «Иркутскэнерго» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года снизилась на 23,3% относительно прошлого года - до 9,2 млрд рублей, следует из отчетности компании.