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Славянская доктрина

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Всех со Старым Новым Годом: реплика о власти и народе

Всех со Старым Новым Годом: реплика о власти и народе

Исторические напёрстки Всех со Старым Новым Годом: реплика о власти и народе Признавайтесь, кто представлен шестьюдесятью процентами респондентов из социологических опросов, совершенно определённо отмечающих самый странный праздник (с точки зрения всего мира) в ночь на 14-е января.

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