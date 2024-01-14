Исторические напёрстки Всех со Старым Новым Годом: реплика о власти и народе Признавайтесь, кто представлен шестьюдесятью процентами респондентов из социологических опросов, совершенно определённо отмечающих самый странный праздник (с точки зрения всего мира) в ночь на 14-е января.
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